Серебренникова оставили под домашним арестом

2017-09-05 10:12 | www.oxu.az | 2

Мосгорсуд оставил режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения государственных средств, под домашним арестом.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что ему разрешили ходить на прогулки с шести до восьми часов вечера в районе Хамовников. Об этом ходатайствовал адвокат Дмитрий Харитонов.

Ранее в понедельник сообщалось, что Серебренникову в то же время запретили посещать занятия йогой и встречаться с ламой. «Запреты выглядят и непонятно, и бесчеловечно», — прокомментировал юрист. Он уточнил, что режиссер — буддист.

Харитонов также просил суд заменить домашний арест на залог. «Мы готовы внести сумму, которая указана в обвинении, — 68 миллионов рублей», — заявил адвокат, добавив, что таких денег у Серебренникова сейчас нет, но он попытается их собрать. В этом ходатайстве ему отказали.

23 августа режиссера поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах.

A.C.

