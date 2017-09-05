В Астаре перевернулся автомобиль: Есть пострадавший

2017-09-05 10:19 | www.oxu.az | 3

Стала известна личность тяжело пострадавшего в аварии в Астаринском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, это житель районного села Тахтанакеран Назим Азизага оглу Ибрагимов 1972 г.р.

Во время движения на автомобиле марки «Нива» Н. Ибрагимов потерял управление и совершил аварию. В больнице сообщили, что у него перелом поясничных позвонков.

Напомним, что ранее сообщалось об аварии в Астаринском районе на территории села Мики. Житель села Тахтанакеран совершил аварию и был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу с тяжелой травмой.

По факту начато расследование.

A.M.