Компания «Huawei» - официальный партнёр Игр «Ашхабад 2017»

2017-09-05 10:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ведущая китайская компания в сфере телекоммуникационных и информационных систем «Huawei Tech. Investment Co., Limited» выступит в качестве официального партнёра Игр «Ашхабад 2017». Об этом объявил Исполнительный комитет по подготовке к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Компания «Huawei Tech. Investment Co., Limited» является ведущим мировым поставщиком телекоммуникационных технологий. Благодаря своим инновационным разработкам, компания фокусируется на удовлетворении потребностей клиентов и использовании развитой партнерской сети.

Кроме того, «Huawei» успешно работает в Туркменистане более 15 лет и активно участвует в развитии спорта в стране в качестве официального спонсора Всемирной федерации борьбы «гореш», Федерации Туркменистана по борьбе «гореш» и Национальной федерации Туркменистана по борьбе на поясах.

Основная роль компании в предстоящем грандиозном событии – обеспечение мобильными устройствами связи, необходимыми для оперативной деятельности представителей всех служб, отвечающих за организацию Игр «Ашхабад 2017» на самом высоком уровне.

Как отметил генеральный менеджер компании в Туркменистане Ванг Ки: «Ашхабад 2017» - это важная веха в современной истории Туркменистана. Нет никаких сомнений, что Игры будут образцом дружбы, солидарности и вдохновения».