Названа страна с самыми счастливыми жителями

2017-09-05 10:33 | www.oxu.az | 3

Жители Норвегии признаны самыми счастливыми людьми на Земле.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного британским журналом The Spectator.

Второе и третье места в этом списке получили Дания и Исландия. США заняли 14-ю строчку, Великобритания — 15-ю.

На 34-м месте расположилась Саудовская Аравия. Россия — на 49-й позиции. Турция и Китай получили 69 и 79 места соответственно. Замыкает список из 122 стран Индия.

В апреле 2017 года доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года и составила 85 процентов. Высокий процент довольных своей жизнью социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными причинами счастья россияне называли семью, детей и здоровье.

Э.А.

