В Масаллы жители Лерика попали в ДТП, возвращаясь со свадьбы

2017-09-05 10:34 | www.apa.az | 2

В Масаллы жители Лерика попали в ДТП, возвращаясь из Баку со свадьбы.

Как сообщает южное бюро АПА, инцидент произошел на пролегающем через территорию Масаллинского района участке новой дороги Алят-Астара-Иран.

В результате аварии пострадали жители села Амбу Лерикского района Хумар Магеррамова (1972 г.р.), Назиля Гусейнова (1963 г.р.) и Зарифа Довлатова (1965 г.р.).

По предварительным данным, микроавтобус марки «Газель» врезался в ограждение у дороги.

Причины происшествия расследуются.