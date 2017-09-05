Минфин Азербайджана выпустил серию евробондов в рамках реструктуризации внешних обязательств МБА

2017-09-05 10:35 | www.apa.az | 2

Министерство финансов в рамках реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) выпустило серию еврооблигаций 144A/Reg S.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство «Интерфакс», в рамках реструктуризации внешних обязательств МБА, Минфин Азербайджана 1 сентября выпустил серию еврооблигаций 144A/Reg S - пять траншей с погашением в 2017-2021 годах размером 0,17-0,18 млрд. долларов каждый и два выпуска со сроком 12 и 15 лет объемом соответственно 0,3 млрд. и 1,1 млрд. долларов. Длинные бумаги амортизируются тремя равными годичными платежами в последние годы обращения.

4 сентября утром бумаги котировались вблизи уровней пятничного закрытия: Азербайджан-29 торговался на уровне 104,60% (4.59%, Z+246), тогда как Азербайджан-32 маркировался на уровне 87,30% (4,75%, Z+251).

«Текущий прайсинг отражает высокий интерес инвесторов к бумагам - особенно к длинному выпуску, объем которого соответствует требованиям для включения в индексы. Этот фактор, вероятно, также обеспечит высокий спрос на находящиеся в обращении еврооблигации Азербайджан-24 и Южный газовый коридор – 26», - отмечают в Sberbank CIB Investment Research.

Напомним, что 1 сентября 2017 года согласно плану реструктуризации Международного Банка Азербайджана состоялся обмен финансовых инструментов в результате чего, часть обязательств банка была передана государству. 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93,9% внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации. Согласно «Закону о банках» Азербайджанской Республики со ссылкой на решение Палаты по надзору за финансовыми рынками, 17 августа 2017 года Насиминский районный суд вынес решение о подтверждении плана.

Председатель правления МБА Халид Ахадов отметил: «Успешное завершение процесса реструктуризации является ключевым шагом в обеспечении долгосрочной жизнеспособности банка. На данном этапе банк осуществляет заключительные шаги по передаче определенной части проблемных кредитов в Аграркредит. Сочетание этих двух сделок восстановит капитализацию и доходность МБА, обеспечив финансовую устойчивость института на рынке с целью реализации дальнейших планов правительства Азербайджана по приватизации банка до конца 2018 года».

Таким образом, начавшийся 11 мая 2017 года процесс реструктуризации Международного банка Азербайджана успешно завершился. В будущем ожидается вынесение решения Насиминским районным судом о завершении процесса реструктуризации.