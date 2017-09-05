Путин о США: Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией

2017-09-05 10:55 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин прокомментировал сокращение российских дипломатических представительств в США, передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Это их право, другое дело, что сделано это было в хамской манере», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае, говоря о сокращении российский дипмиссий в Штатах.

По его словам, это не украшает американских партнёров.

«Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. Но с этим ничего не поделаешь. Такой, видимо, уровень политической культуры определённой части американского эстеблишмента», - отметил российский лидер.