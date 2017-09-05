Азербайджан сократил нефтедобычу в рамках соглашения с ОПЕК

2017-09-05 10:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в августе в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend во вторник в министерстве энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в августе ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 734,8 тысячи баррелей, из которых 704 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 30,8 тысячи баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 617,6 тысячи баррелей сырой нефти, 30,8 тысячи баррелей конденсата и 6,6 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан полностью выполнил взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.

"Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае – 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи баррелей в сутки", - сказали в минэнерго.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января при мониторинговом комитете, созданном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Отметим, что в декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года.

(Автор: Максим Цурков)

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