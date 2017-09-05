В ближайшие дни в Азербайджане начнет действовать банковский омбудсмен

2017-09-05 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - До конца текущей недели в Азербайджане начнет работу банковский омбудсмен, сообщили во вторник Trend в Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Как сообщили в АБА, институт омбудсмена будет действовать при Ассоциации.

“К банковскому омбудсмену смогут обращаться за разрешением финансовых споров на сумму до двух тысяч долларов. На сегодня уже почти готов сайт, посредством которого можно будет направлять обращения (www.bankombudsman.az)”, - отметили в АБА.

Основная задача банковского омбудсмена - помочь банкам и их клиентам урегулировать споры по исполнению, заключению, изменению или расторжению контрактов в досудебном порядке.

Максимальная сумма контракта, споры по которым омбудсмен может урегулировать, составляет две тысячи долларов (или эквивалентная сумма в манатах по курсу Центробанка на момент поступления обращения).

Перед тем, как отправить обращение к омбудсмену, физическое лицо должно направить свои претензии в банк в письменной форме. В свою очередь, банк должен в течение 30 дней предоставить этому лицу ответ. К омбудсмену физическое лицо может обратиться в течение 60 дней после получения ответа или же спустя 30 дней с момента направления письма в банк.

К омбудсмену можно обращаться по действующим контрактам или контрактам, срок которых завершился в течение последних двух лет. Омбудсмен рассматривает обращения в течение одного месяца по Баку или двух месяцев за пределами столицы Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli