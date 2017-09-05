В Агстафе пожилая женщина упала в туалет с выгребной ямой

2017-09-05 11:10 | www.oxu.az | 3

В Агстафинском районе 86-летняя женщина извлечена из туалета с выгребной ямой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, жительница районного поселка Пойлу Зарангиз Сулейман гызы Мустафаева 1931 г.р. отправилась в гости к проживающей в селе Гарагасанли дочери. Там она упала в туалет с выгребной ямой.

Прибывшие к месту происшествия спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли женщину из ямы. Врачи станции скорой неотложной помощи оказали ей первую медпомощь, ее состояние тяжелое.

А.М.