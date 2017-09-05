На турецко-иранской границе задержаны трое граждан Ирана

2017-09-05 11:11 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На турецко-иранской границе в провинции Агры задержаны трое граждан Ирана, сообщают во вторник турецкие СМИ.
Согласно сообщению, задержанные граждане Ирана перешли государственную границу нелегальным путем. В ходе допроса удалось выяснить, что граждане Ирана были задержаны в процессе прокладки на границе трехкилометрового кабеля, и вероятно эти работы осуществлялись в диверсионных целях.
Имена задержанных не разглашаются.
О других деталях происшествия не сообщается.
Отметим, что протяженность турецко-иранской границы составляет 454 километров.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)