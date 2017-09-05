Путин допустил сокращение дипмиссии США еще на 155 человек

2017-09-05 11:18 | www.trend.az | 3

Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право принять решение о сокращении количества сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек для полного паритета, но пока не будет этого делать.

"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

По его словам, в число работающих в США российских дипломатов были включены и сотрудники постпредства РФ при ООН. "Дело в том, что мы договорились с нашими партнерами о том, что количество наших сотрудников, дипломатических работников в России и в Соединенных Штатах должно быть паритетным. В России работало 1300, по-моему, дипломатов, в Соединенных Штатах у нас 455. Мы привели это в соответствие — 455. Хочу обратить ваше внимание на то, что в эти 455 дипломатических работников, осуществляющих свою деятельность в Соединенных Штатах, мы включили, так условно включили, и 155 человек, работающих при ООН. Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации", — пояснил Путин.

Он напомнил, что США взяли на себя обязательство обеспечить работу ООН, когда боролись за то, чтобы штаб-квартира организации располагалась в Нью-Йорке.

Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.