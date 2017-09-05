Рассматривается вопрос лишения главы правительства Мьянмы Нобелевской премии

2017-09-05 11:24 | www.apa.az | 3

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) подняла вопрос о лишении фактического главы правительства, занимающего должность государственного советника Аун Сан Су Чжи Нобелевской премии мира, которой она была удостоена в 1991 году.

Как сообщает АПА, об этом говорится в письменном заявлении ИСЕСКО, штаб-квартира которой находится в столице Марокко Рабате.

В заявлении было отмечено, что Аун Сан Су Чжи знает о совершенном против араканских мусульман насилии. В связи с этим Чжи, действуя против сути Нобелевской премии мира, потеряла право на нее.

ИСЕСКО призвала международное сообщество незамедлительно вмешаться для прекращения насилия в Мьянме.

Отметим, в результате нападения армии Мьянмы на мусульман в регионе Аракан под предлогом борьбы с вооруженными группировками за последнюю неделю было убито большое число мусульман. Были сожжены десятки сел. Десятки тысяч мусульман пытаются спасти свои жизни, подаваясь в бега.

Согласно распространенной ООН информации, до сих пор в Бангладеш переехали 73 тысячи араканских мусульман, еще несколько десятков ждут на границе.