Задержаны лица, совершившие нападение на дом известного врача

2017-09-05 11:23 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане задержаны лица, совершившие нападение на дом известного врача.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в результате операции, проведенной полицией были, задержаны 4 человека, совершившие разбой в отношении уролога, профессора Кямала Абдуллаева и его супруги.

Задержанные лица: Анар Амирли, Эльмаддин Мусаев, Натиг Мусаев и Бахруз Гаджизаде.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется расследование.

Напомним, что разбойное нападение произошло 29 июля этого года. Неизвестные проникли в дом К. Абдуллаева в поселке Расулзаде Бинагадинского района, и, связав руки урологу и его супруге, подвергли их пыткам. Бандиты похитили из дома 5 тыс. долларов и дорогие наручные часы доктора.

A.M.