Военные учения охватили Кавказ – НАТО VS Россия, а Армения посередине

2017-09-05 11:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ – Этого следовало ожидать, об этом предупреждали эксперты, в частности наше агентство - стартовавшие в Грузии учения «Проворный дух – 2017» пройдут без Армении, которая последнее время активно пыталась играть на два фронта, заигрывая одновременно и с Западом и с Россией. Однако, все это должно было закончиться принуждением Армении к привычному выбору в пользу Москвы.

В статье «Армянские СМИ пишут, что НАТО примет Армению в членство и защитит от России: когда Кремль закрутит армянские гайки?», весь сценарий возвращения Армении в лоно российского влияния, уже был описан, потому что по-другому быть и не могло.

Получив внушение от Кремля, судя по всему, в ходе недавней встречи президентов Владимира Путина и Сержа Саргсяна, в последний момент Армения отказалась от участия в учениях НАТО, которые беспокоят Россию. А то, что они ее беспокоят, сомнений не вызывает. Слишком близко Альянс подбирается к южному подбрюшью Москвы. Не даром одновременно с натовскими учениями, свыше 2,5 тысяч военнослужащих принимают участие в учениях российских ВС на Северном Кавказе. Демонстрация силы и бряцание оружием – нормальная практика для любой страны, а если еще можно и Армению выдернуть из круга потенциальных союзников Запада, то получается вообще картина маслом. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что вряд ли Запад когда-либо всерьез рассматривал Армению, как независимое государство. После того, как Ереван «кинул» Запад в 2013-м году, никто не мог бы до конца поверить в желание Армении интегрироваться с ЕС. Напомним, тогда планировалось, что Армения подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года. Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции.

Говорить о том, что НАТО может всерьез рассматривать Армению после всех ее выходок, как одного из членов альянса, было бы, по меньшей мере, самонадеянно со стороны Еревана. Однако, судя по всему, участвуя в учениях НАТО, будучи при этом членом ОДКБ – военного объединения, инициированного Москвой, страну, где располагается российская военная база, фактически управляющая армянским небом и армянскими ПВО, Армения решила просто пощекотать пятки России. Москве все это вскоре надоело, в результате чего она и пресекла в корне все попытки игры на два фронта. Впрочем, изначально вся эта игра была с нулевым для Армении результатом.

(Автор: Эльмира Таривердиева)