Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента

2017-09-05 11:36 | www.trend.az | 3

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут.

"Послушайте, я уже говорил и могу сказать еще раз. Это вот важно, то, что я сейчас скажу. У нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать. Это я знаю не понаслышке. Потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать и так далее. Работать надо сейчас, каждому на своем месте, активно, не ослабляя внимания к порученному участку работы ни на секунду", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам его участия в саммите БРИКС.

"Поэтому в предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах Российской Федерации, уверен, об этом скажут", — заключил президент.