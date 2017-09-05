Пожар на территории Шахдагского национального парка потушен

2017-09-05 11:40 | www.apa.az | 4

На основании поступившей в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС информации, в результате пожара, начавшегося на 3-ем участке лесничества «Хачмаз» Огузского предприятия по охране и восстановлению лесов (ПОВЛ), сгорели лесополоса площадью 120 га (кустарники, сухие деревья), а также кустарники и сухие деревья площадью 10 га на территории Шахдагского национального парка.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, оставшаяся часть леса и парка была защищена от огня.

Пожар был потушен 5 сентября в 08:56.

В операциях по тушению пожара приняли участие личный состав и техника Государственной противопожарной службы МЧС, а также сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.