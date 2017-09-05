Индийская группа «Indian Ocean» даст концерт в Азербайджане

2017-09-05 11:47 | www.apa.az | 2

Индийская музыкальная группа «Indian Ocean» выступит в Азербайджане с концертной программой.

Как сообщили АПА в посольстве Индии в Азербайджане, группа будет пребывать в Азербайджане 10-14 сентября. 11 сентября в 19:00 они выступят с живой музыкальной программой на Приморском бульваре в городе Баку, 13 сентября в 19:00 – на Приморском бульваре в городе Сумгаит.

Вход на концерты будет бесплатным.

В посольстве сообщили, что визит музыкальной группы «Indian Ocean» состоится в рамках мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Индией и Азербайджаном.