В Газахской больнице 80-летний пациент покончил жизнь самосожжением

2017-09-05 11:54 | www.oxu.az | 3

В Газахском районе 80-летний мужчина совершил суицид через самосожжение.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Газахской межрайонной психиатрической больнице.

Так, помещенный в больницу 20 дней назад житель Агстафинского района Тахир Мухаммед оглу Гусейнов 1937 г.р. поджег себя. Получив серьезные ожоги, он скончался на месте инцидента от полученных травм. По словам близких, в больнице им сообщили, что пожилой мужчина совершил самоподжог.

В связи с произошедшим ведется расследование.

A.M.