Пожар на территории Шахдагского национального парка потушен

2017-09-05 12:10 | www.oxu.az | 2

На основании поступившей в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС информации, в результате пожара, начавшегося на 3-ем участке лесничества «Хачмаз» Огузского предприятия по охране и восстановлению лесов (ПОВЛ), сгорели лесополоса площадью 120 га (кустарники, сухие деревья), а также кустарники и сухие деревья площадью 10 га на территории Шахдагского национального парка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МЧС.

Оставшаяся часть леса и парка была защищена от огня.

Пожар был потушен 5 сентября в 08:56.

В операциях по тушению пожара приняли участие личный состав и техника Государственной противопожарной службы МЧС, а также сотрудники Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

A.M.