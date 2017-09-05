Aselsan'dan elektromanyetik top sistemi TUFAN

2017-09-05 12:05 | www.trend.az | 0

ASELSAN’ın testlerini sürdürdüğü TUFAN, elektromanyetik dalganın itme gücüyle top mermilerini sesten 6 kat daha hızlı hedeflere fırlatıyor. Yeni fırlatma sistemi TSK’nın gücüne güç katacak.

ASELSAN, Elektromanyetik Top Sistemi (EMT) teknolojilerinin kazanılmasına yönelik çalışmalara 2014 yılında öz kaynakları ile başladı. 2015'te yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla çalışmalara TÜBİTAK desteğiyle devam edildi. Sistem için ASELSAN bünyesinde bir geliştirme laboratuvarı kuruldu. Çalışmalar sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlarına göre çok daha etkili olan silah sistemi TUFAN geliştirildi.

DÜNYA LİDERLİĞİNE SOYUNUYOR

ASELSAN tarafından geliştirilen ve üretilen TUFAN'ın testleri 2016 yılı sonunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. ASELSAN, EMT sistemiyle atışlı test faaliyetlerini 2017 yılında da sürdürüyor. Saniyede hızı 2 bin ila 2 bin 500 metre, yani ses hızının 6 katını aşan sistemle hava aracı veya balistik füze gibi hedefler vurulabiliyor. Mevcut atış sistemleriyle top mermileri ses hızının ancak 2.5 katı hızla hedefe ulaşabiliyor. ASELSAN, ilerleyen dönemde bu alanda geliştireceği ürünlerle dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi olmayı hedefliyor.

MÜHİMMATI İTEREK FIRLATIYOR

Klasik toplarda ve fırlatma sistemlerinde mühimmat ister güdümlü ister güdümsüz olsun bir patlamayla ateşleniyor. Elektromanyetik fırlatmada ise mühimmat bir koruyucu kılıfla namlunun içine konuluyor ve namlu çevresinde oluşturulan elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatılıyor. EMT, darbe güç kaynağı, elektromanyetik fırlatma yolu ve temel bileşenlerden oluşuyor.

SİSTEMİN KULLANIM ALANI GENİŞ

TUFAN elektromanyetik top, hava aracı veya balistik füze gibi hedefleri güdümlü veya güdümsüz mühimmatlarla vurduğu gibi uçak gemilerinden uçakların kalkış için fırlatmasında da kullanılabilecek. İlk kez 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı.