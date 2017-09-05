Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента

2017-09-05 12:10 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента России, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Послушайте, я уже говорил и могу сказать еще раз. Это вот важно, то, что я сейчас скажу. У нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать. Это я знаю не понаслышке. Потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать и так далее. Работать надо сейчас, каждому на своем месте, активно, не ослабляя внимания к порученному участку работы ни на секунду», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам его участия в саммите БРИКС.

«Поэтому в предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах Российской Федерации, уверен, об этом скажут», — заключил президент.