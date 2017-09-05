Путин не усмотрел антиправительственных настроений в речах Кадырова

2017-09-05 12:18 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин не усматривает антиправительственных настроений в словах главы Чечни Рамзана Кадырова о ситуации в Мьянме.

Как передает Oxu.Az, об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам работы саммита БРИКС в китайском Сямэне во вторник, 5 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что каждый россиянин имеет право высказать собственное мнение по поводу внешнеполитического курса страны.

«Что касается руководителей регионов, то это тоже в полном объеме их касается. Но я вас уверяю, здесь никакой «фронды» со стороны руководства Чечни нет», - заявил Путин.

Э.А.

