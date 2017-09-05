Несколько главных пунктов повестки предстоящей встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

2017-09-05 12:16 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ – Главными вопросами повестки предстоящей встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку - Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглуа и Михеила Джанелидзе, станут пункты геополитического сотрудничества, которое успешно развивается в последние годы, принося выгоду всем трем странам, а также экономические, энергетические, транспортные вопросы и проблемы региональной безопасности. Основа министериала была заложена еще в 2012 года в турецком городе Трабзон в рамках подписанной главами внешнеполитических ведомств трех стран Трабзонской декларации, отражающей важнейшие направления взаимного сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии в ряде сфер.

Азербайджан Турция, и Грузия не просто близкие соседи, но страны, которые используют добрососедские отношения для продвижения экономических и геополитических проектов. Важнейшим начинанием, реализованным совместными усилиями трех стран является проект по транспортировке азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, который уже многие годы успешно функционирует в регионе и выгоден всем трем странам.

Завтрашняя встреча министров проходит в преддверии реализации еще одного важнейшего регионального начинания – завершения строительства железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс, ввод, в строй которого ожидается в самое ближайшее время.

Ввод в эксплуатацию железнодорожной ветки Баку-Тбилиси-Карс общей протяженностью свыше 800 километров позволит наладить регулярные перевозки грузов из Турции и Европы в страны Центральной Азии и Китай, а также в южном направлении — в Иран, страны Персидского залива, Пакистан, Индию. Уже сегодня в странах участницах проекта ведутся активные работы по созданию крупных логистических центров, через которые можно будет транспортировать немалые объемы грузов.

С момента начала эксплуатации этого значимого проекта, появится уникальная возможность сократить время прохождения грузов доставляемых из Китая или Индии в направлении Европы, что соответственно повысит ее востребованность у транспортных компаний, желающих сократить расходы на перевозку.

Преимущества нового железнодорожного маршрута БТК, который вместо традиционных 35-40 дней морских перевозок позволит доставить грузы в течение 10-15 дней из Азии в Европу, неоспоримы и должны принести всем трем странам, участницам проекта, немалую выгоду.

Помимо развития и укрепления столь важного экономического сотрудничества Азербайджан, Турция и Грузия также, безусловно, заинтересованы в укреплении стабильности и безопасности в регионе. Этот аспект трехсторонних отношений в мае обсуждался на уровне глав оборонного ведомства трех государств.

Тогда министры обороны Азербайджана, Турции, и Грузии в рамках трехсторонней встречи подписали документ об углублении сотрудничества по обеспечению мира и стабильности на региональном и международном уровне.

Безусловно, одним из важнейших вопросов региональной безопасности является вопрос нагорно-карабахского урегулирования, в котором все три страны региона твердо стоят на позициях признания территориальной целостности Азербайджана и недопустимости продолжения оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении, что также будет очевидно обсуждаться на предстоящей встрече министров.

(Автор: Эльмира Таривердиева)