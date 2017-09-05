Стоимость золота достигла наивысшей отметки в этом году

2017-09-05 12:26 | www.oxu.az | 2

Стоимость золота в ходе сегодняшних торгов достигла наивысшей отметки за последние 11 месяцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ПРАЙМ, цена на золото продолжает повышаться на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Северной Кореи после проведения страной ядерного испытания.

Так, стоимость декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднялась до 1341,40 долларов за тройскую унцию. Днем ранее цена золота составляла 1339, 81 долларов США за унцию. Отметим, что только за минувшую неделю драгметалл подрожал на 2,6%.

Рынок продолжает реагировать на события вокруг Корейского полуострова. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии, что также оказало давление на рынки и повысило спрос на безопасные активы со стороны инвесторов.

Поддерживает рост стоимости золота и некоторое удешевления доллара к мировым валютам. Снижение курса американской валюты, как правило, положительно отражается на цене золота, так как драгметалл дешевеет для инвесторов, владеющих этой валютой. Участники рынка также ожидают заседания Европейского Центробанка, которое состоится 7 сентября.