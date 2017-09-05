Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 5 раз

2017-09-05 12:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) во вторник впятеро превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк принял у банков 100 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 498,8 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 10,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на пятое сентября составляет 1,7010 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)