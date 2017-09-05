Счетные палаты стран СНГ обсудят в Баку оценку качества проверок (ФОТО)

2017-09-05 12:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Главы счетных палат стран СНГ обсудят оценку качества проводимых данными органами проверок, сообщил во вторник журналистам председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе XVII сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля стран СНГ, проходящей в Баку.

"Основными темами обсуждения на сессии станут оценка экономической, социальной и административной эффективности деятельности органов финансового контроля, а также определение системы показателей и унификация этой системы в СНГ", - сказал Гюльмамедов.

В сессии примут участие руководители и члены Высших органов финансового контроля семи стран СНГ - Азербайджана, Казахстана, России, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Киргизии, а также, в качестве приглашенной стороны, Турции.

(Автор: Анвар Мамедов)