Турция разрабатывает электромагнитную артиллерийскую систему

2017-09-05 12:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция разрабатывает систему электромагнитной артиллерийской системы (Elektromanyetik Top Sistemi – (EMT)) в рамках проекта усиления оборонной промышленности, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Согласно сообщению, разработку новой системы осуществляет турецкая оборонная компании ASELSAN.

Сообщается, что к разработке EMT впервые приступили в 2014 году и эти работы велись за счет внутренних средств компания ASELSAN. В 2015 году разработка проекта продолжилась при поддержке Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

СМИ сообщают, что разрабатываемый новый вид вооружений получит название TUFAN и будет принят на вооружение ВС Турции после начала серийного производства.

О других деталях этого проекта, и о сроках начала серийного производство не сообщается.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработку отечественной боевой лазерной системы, прототип которой уже готов.

В мае 2013 года Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) выступил с предложением о создании лазерного оружия (YGLSS), которым планируется оснастить корабли турецких ВМС.

Работы в рамках проекта продлятся в течение шести лет, и на первом этапе будут разработаны два прототипа лазерного оружия, испытание которых будет проведено на Черном море.

Ранее в Турции также было проведено испытание отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечается, что это испытание является последним, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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