На территории Азербайджана ожидается 38 градусов тепла

2017-09-05 12:44 | www.apa.az | 5

Северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25°, днем 29-34°, в Баку ночью 22-24°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 45-50%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 24-25°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается.

Восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.