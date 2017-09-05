Турция и Бангладеш обсудит вопрос беженцев из Аракана

2017-09-05 12:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Анкара и Дакка обсудят вопрос беженцев из Аракана во время визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Бангладеш сообщают во вторник турецкие СМИ.

Согласно сообщению СМИ, визит Чавушоглу в Бангладеш состоится завтра шестого сентября.

Сообщается, что Чавушоглу проведет несколько встреч с рядом представителей государственной власти Бангладеш.

Отметим, что ранее Чавушоглу призывал Бангладеш открыть границу для беженцев из Аракана.

Чавушоглу отметили, что Турция готова взять на себя расходы на содержание беженцев из Аракана в Бангладеше.

Он отметим, что мировое сообщество не должна безмолвствовать в связи с этнической чисткой мусульман в Мьянме.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция донесет правду об Аракане до мирового сообщества.

Эрдоган сообщил, что он, являясь председателем Организации исламского сотрудничества, провел за последние несколько дней переговоры с главами ряда стран, чтобы обсудить ситуацию в Аракане.

«Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания СБ ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные предпочтут молчать», - отметил президент.

Напомним что ранее пресс-секретарь Европейского совета мусульман-рохинья (ERC) Анита Шуг сообщила, что в штате Аракан в Мьянме за последние трое суток в результате действий военных погибло около двух-трех тысяч мусульман, более 100 тысяч мусульман были выселены из своих домов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu