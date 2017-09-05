Азербайджанские звезды выступили против Гаджибалы Абуталыбова – ВИДЕО

2017-09-05 12:58 | www.oxu.az | 3

Звезды азербайджанского шоу бизнеса выступили с едкой критикой деятельности главы Исполнительной власти Баку Гаджибалы Абуталыбова, передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Протест известных певцов, среди которых Севда Яхьяева, Манана, Эльнара Халилова, Самир Пириев, Надыр Гафарзаде, Тунзаля Агаева, Чингиз Мустафаев, Ильхама Гасымова и др, вылился в ироничную песню, в которой высмеиваются все инициативы Гаджибалы Абуталыбова. Песня стала совместным проектом с театром «Парни из Баку», и звезды выступили по их приглашению.

В песне рассказывается о том, как Гаджибала Абуталыбов уничтожил все парки в Баку, после чего покрыл их мрамором. Жители города, упавшие на скользком мраморе, «каждый раз передают привет Гаджибале».

Звезды спели о том, как Гаджибала Абуталыбов вырубил деревья в Баку и насадил вместо них электрические деревья. В вину главы ИВ Баку ставят и то, что теперь жители города вынуждены дышать пылью вместо чистого воздуха, который некогда был в Баку.

В песне поется о том, как в городе по несколько раз роют и асфальтируют одни и те же улицы, из-за чего Баку оброс многокилометровыми пробками, а также высмеивают английский язык Гаджибалы Абуталыбова и его любовь к фонтанам. Заканчивается произведение пожеланием того, чтобы Абуталыбов стал мэром всего мира.

A.C.

