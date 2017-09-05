Saxo Bank: Ураган Харви подкосил нефть, золото вырывается вверх

2017-09-05 12:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе все сектора сырьевого рынка, в особенности рынки энергоресурсов и металлов, значительно укрепились в ответ на происходящие в мире события, сказал во вторник Trend глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

Он отметил, что наибольшее влияние оказал разрушительный ураган Харви, прокатившийся по побережью Мексиканского залива в штате Техас и нанесший непоправимый ущерб миллионам жителей региона. Особенно сильно пострадал четвертый по величине город США Хьюстон. По траектории движения, продолжительности и количеству выпавших осадков ураган не имел себе равных.

Взяв за основу данные о количестве выпавших осадков, метеоролог из центра по контролю за стоковыми водами в округе Харрис подсчитал, что за четыре дня в этом округе, административным центром которого является город Хьюстон, выпал почти один триллион галлонов осадков. Приблизительно такой объем воды проходит через Ниагарский водопад за 15 дней.

"Поскольку Техас — крупнейший в мире центр производства и переработки энергоресурсов, остановка работы региональных энергетических предприятий оказала сильное влияние на весь энергетический рынок. Закрылись НПЗ, на которые приходится 25 процентов всех перерабатывающих мощностей в США. В результате временного бездействия портов практически прекратился импорт и экспорт. Кроме того, были перекрыты важнейшие трубопроводы, по которым поставляются дизельное топливо и бензин в крупный центр нефтепродуктов в Нью-Йорке, потому что перестали поступать энергоресурсы с побережья Мексиканского залива. В результате подскочили цены на бензин и нефтепродукты, а нефть, наоборот, подешевела из-за упавшего спроса", - сказал Хансен.

По словам эксперта, золото пробило сопротивление на уровне 1300 долларов за унцию, и это послужило стимулом для роста всего сектора драгоценных металлов, который показал лучший результат по итогам месяца с января. Помимо технических покупок, начавшихся после прорыва, поддержку этому рынку оказывают одолевающие Вашингтон сомнения по поводу продления лимита госдолга и налоговых реформ, а также напряженная геополитическая обстановка.

"Кроме того, доллар опустился до минимального за 2,5 года значения против корзины 10 основных мировых валют, и, несмотря на то, что впоследствии он предпринял осторожные попытки к восстановлению, это также имело свои последствия для драгоценных металлов", - считает Хансен.

Он отметил, что наиболее острая проблема, которая ощущается сегодня во всем мире, — это вероятность повышения цен на бензин в связи с нарушением поставок энергоресурсов в прибрежном регионе штата Техас. Уже много было сказано и написано о потенциальных последствиях для нефтеперерабатывающего сектора, импорта и экспорта, а также важнейших каналов поставки нефти в регион и нефтепродуктов из региона.

"Уже истекший к настоящему моменту сентябрьский фьючерсный контракт на бензин RBOB всего за четыре дня подорожал почти на одну треть, при этом цены на сырую нефть упали из-за резкого снижения спроса. На восстановление после урагана потребуется несколько недель, потому что, во-первых, необходимо, чтобы вернулись рабочие, многие из которых, вероятно, лишились домов и личного транспорта. По оценкам, ураган уничтожил до одного миллиона автомобилей на побережье Мексиканского залива в штате Техас. Во-вторых, нужно оценить и возместить ущерб, и, наконец, должны вновь заработать порты и трубопроводы", - считает эксперт.

По его прогнозам, в течение этого времени цены на нефтепродукты на мировом рынке будут оставаться повышенными. Пытаясь извлечь выгоду из возникшего в США дефицита, европейские и азиатские НПЗ уже продвигают свои поставки на американский континент, и это также способствует повышению цен в этих регионах.

"Все это происходит в тот период времени, когда пик спроса заканчивается и цены идут на спад. Нехватка бензина в США уже ощущается: средняя по стране цена на АЗС достигла двухлетнего максимума на уровне 2,52 доллара за галлон", - сказал Хансен.

Он напомнил, что Служба энергетической информации США понизила свою ежемесячную оценку добычи сырой нефти в июне до 9,1 миллиона баррелей в сутки. В пересчете на недельные оценки этот показатель оказался ниже на 241 тысячу баррелей в сутки. В августе процент выполнения обязательств по соглашению о сокращении добычи нефти увеличился, а объем добычи в странах ОПЕК уменьшился, но эти новости остались в тени ужасных последствий урагана Харви.

"Стремительный подъем нефтяного производства в Ливии стал причиной продаж, наблюдавшихся на рынке в мае-июне. Однако на прошедшей неделе из-за новых беспорядков из ливийского производства было выведено свыше 300 тысяч баррелей в сутки, что соответствует одной трети всего объема добычи в стране. Но это событие не оказало влияния и не было отмечено рынком, потому что всех волновал куда более существенный спад спроса. В пятницу цены на нефть и бензин снижались. Вероятно, это связано с надеждой на то, что после длинных выходных придут радостные новости о возобновлении работы портов и нефтеперерабатывающих заводов", - сказал эксперт банка.

Он отметил, что золото, наконец, вырвалось из диапазона 1200-1300 долларов за унцию, в котором оно преимущественно торговалось с февраля. Прорыв выше 1300 был спровоцирован ослаблением доллара в парах с евро и, что гораздо важнее, с иеной на фоне новости о том, что Северная Корея запустила ракету в сторону Японии. Позднее на неделе поддержка со стороны доллара ослабла, но золоту все равно удалось удержаться на плаву.

"Дональд Трамп все отчетливее показывает себя как изолированного политика, который не способен проводить политику у себя в стране и которого не любят и которому не доверяют за рубежом. Рынки находятся постоянно начеку, ожидая от него очередных эмоциональных и непродуманных комментариев в твиттере, и такая неопределенность оказывает золоту поддержку. Такая поддержка ясно проявляется в действиях хедж-фондов, которые в течение последних пяти недель продолжали увеличивать длинные позиции и сокращать короткие. За неделю до 22 августа их чистая длинная позиция по золоту достигла 196 тысяч лотов, и не хватает 31 процента до рекордного показателя в 287 тысяч лотов, установленного в июле 2016 года", - говорит Хансен.

По его мнению, такое чрезмерное и однобокое позиционирование в сторону покупок может стать серьезной проблемой, если текущий прорыв не получит продолжения, и золото вернется в область ниже уровня поддержки, но пока это лишь говорит о твердой уверенности рынка в том, что цены будут расти. Это подтвердилось сегодня, когда слабый отчет о занятости в США не помог золоту подняться еще выше, хотя и доллар подорожал, и облигации упали.

"Мы сохраняем наш давний целевой прогноз цены по состоянию на конец года на уровне 1325 долларов за унцию, но оставляем место для возможного повышения. В области роста ближайшими целями являются максимумы, установленные после выборов в США и после решения Великобритании о выходе из ЕС, на уровнях 1337 и 1375 долларов за унцию соответственно. Последний уровень соответствует линии коррекции 38,2 процента, построенной от нисходящего движения 2011-2015 годов. Именно здесь прекратился цикл роста в 2016 году", - заключил Хансен.

(Автор: Максим Цурков)

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