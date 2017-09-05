На территории Азербайджана ожидается 38 градусов тепла

2017-09-05 13:08 | www.oxu.az | 2

6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет без осадков. Северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25°, днем 29-34°, в Баку ночью 22-24°, днем 32-34° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 24-25°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Восточный ветер днем местами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.

A.M.