В Нагорном Карабахе отметили 26-летие фиаско карабахской политики Армении - эксперт

2017-09-05 13:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Нагорном Карабахе отметили 26-летие фиаско карабахской политики Армении, сказал Trend во вторник руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

«Несколько дней тому назад президент Армении Серж Саргсян и некоторые члены правительства Армении отмечали в Нагорном Карабахе 26-летие незаконного образования. Перед визитом Саргсяна анонсировалось его участие в открытии какого-то участка дороги, посещение различных мероприятий. Однако, несмотря на громкие анонсы «празднований», на самом деле экономическая и социальная ситуация в Нагорном Карабахе пришла в полный упадок, о чем свидетельствует то, что в самом Ереване никто не отмечал очередную годовщину незаконной оккупации азербайджанского региона», - сказал Алескеров.

Сам Саргсян, по словам эксперта, вылетел в Нагорный Карабах на вертолете, боясь быть подбитым, и летел на низкой высоте.

В Нагорном Карабахе не осталось населения, на этой территории проживают всего 30-35 тысяч людей, которые не смогли оттуда уехать, сказал Алескеров, напомнив, что когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР, там проживало около 150 тысяч армян.

В Нагорном Карабахе, как и в самой Армении, наблюдается сегодня полное отсутствие государственности. Армения сама не является независимым государством, поэтому говорит о «независимости» Нагорного Карабаха – повторять большую ложь, отметил эксперт.

В связи с «празднованием» годовщины образования не было проведено никаких военных парадов, что свидетельствует об отсутствии у Армении финансовых средств на его проведения, отметил Алескеров.

В политическом плане, несмотря на усилия армянских властей, обманным путем завозить в Нагорный Карабах представителей различных зарубежных делегаций, с надеждой в будущем признать «независимость» Нагорного Карабаха, чего не делает ни мировое сообщество, ни сама Армения, Ереван также терпит неудачу, сказал эксперт. Сегодня Саргсяна поддерживают всего десять процентов населения, отметил Алескеров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.