В Газахе скончался новорожденный ребенок

2017-09-05 13:20 | www.oxu.az | 2

В Газахском районе во время операции кесарева сечения умер недоношенный младенец.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, жительница села Юхары Салахлы Газахского района Вюсаля Мухаммед гызы Мамедрзаева 1989 г.р. 2 сентября в 02:00 в одной из больниц Газахского района родила мальчика путем кесарева сечения.

Свекор М. Мамедрзаевой Матлаб Мамедов сообщил, что его невестка легла на операцию и родила сына за 22 дня до положенного срока родов. Спустя 1 день после операции состояние ребенка ухудшилось, он был доставлен родителями в одну из больниц в городе Гянджа. Спасти жизнь младенца не удалось.

М. Мамедов в смерти внука обвиняет проведшего операцию кесарева сечения врача Буньямина Аббасалиева: «Будучи в Баку, мы услышали, что моя невестка с матерью и супругом отправилась к врачу и родила там ребенка путем кесарева сечения. Врач за операцию попросил 500 манатов. До операции получил 200 манатов, оставшиеся 300 должен был получить после. Сейчас, после того, что он сделал, словно нам мало своих бед, он пришел к нашим дверям и просит оставшиеся 300 манатов».

Отметим, что это была вторая операция по кесареву сечению у В. Мамедрзаевой. Первая операция была проведена в Товузской районной центральной больнице, на свет появилась девочка.

В связи с происшествием близкие ребенка подали жалобу в суд на врача.

Ведется расследование инцидента.

A.M.