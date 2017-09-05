Азербайджан серьезно обеспокоен фактами массового насилия против мусульман в Мяьнме - МИД

2017-09-05 13:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан серьезно обеспокоен продолжающимися фактами массового насилия в отношении мусульман в Мяьнме, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы поддерживаем усилия международного сообщества, и в частности Организации исламского сотрудничества (ОИС) по прекращению этого насилия», - сказал Гаджиев.

Напомним что ранее пресс-секретарь Европейского совета мусульман-рохинья (ERC) Анита Шуг сообщила, что в штате Аракан в Мьянме за последние трое суток в результате действий военных погибло около двух-трех тысяч мусульман, более 100 тысяч мусульман были выселены из своих домов.