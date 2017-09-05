В Баку сохранится стабильная погода

2017-09-05 13:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков по-прежнему не ожидается, северный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью 21-25, днем - 29-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 23-24, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 24-25, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана во вторник также будет преимущественно без осадков, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 14-19, днем – 25-30 градусов тепла.