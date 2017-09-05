Как азербайджанские звезды поздравили с Гурбан байрамы (ФОТО)

2017-09-05 13:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов – любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана – состоялись очередные концерты в рамках проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованного Главным управлением культуры и туризма города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Зрители с большим интересом встретили концертные программы, проводимые Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью.

На этот раз вечера музыки были посвящены одному из самых благословенных праздников мусульман - Гурбан байрамы.

В концертных программах приняли участие как звезды отечественной эстрады так и молодые певцы. Среди них были народная артистка Азербайджана Назпери Досталиева, заслуженные артисты Адалят Шукюров и Эльза Сеидджахан, певцы Тарана Махмудова, Расима Сеидджахан, Орхан Бабазаде, Чинара Бекирова, Хамида Гусейн, Метин Рзазаде, Айгюн Мамедли, Ахмед Мустафаев, Кенуль Шихалиева, Эмиль Алиев, Нофель Асланов, Алисахиб Джалилов, Ахмед Мустафаев, Руслан Зульфигаров, репер Гурд, танцевальные ансамбли "Aysel" м "Məryəm".

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку в конце каждой недели проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Джани Бабаева)