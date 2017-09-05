Пекин готовит армянских офицеров или военных шпионов против Кремля?

2017-09-05 13:22 | www.trend.az | 2

Эльмира Таривердиева

Мы не раз писали о том, что Поднебесная решила зайти в регион Южного Кавказа через заднюю дверь – то есть, через Армению. Совсем недавно в Ереване состоялась церемония закладки фундамента нового посольства Китая, которое станет вторым по величине в евразийском регионе – после России. Уже тогда было очевидно, что размеры китайского посольства прямо пропорциональны интересам Пекина к региону, так как размер означает большее число сотрудников, а значит можно ожидать более тесного взаимодействия между двумя странами.

Накануне этот интерес подтвердился еще раз, да еще в такой неожиданной сфере, как военное сотрудничество, которое сулит немало проблем… России.

В Пекине было подписано соглашение, по условиям которого, Китай окажет Армении помощь в размере 10 миллионов юаней (это около полутора миллионов долларов). Соглашение было подписано в ходе официального визита в КНР министра обороны Армении Вигена Саркисяна, и его встречи с китайским коллегой Чань Ваньцюанем.



А дальше начинается самое интересное: стороны отметили значимость двустороннего сотрудничества в подготовке военных кадров. По словам Саркисяна, армянские военнослужащие, окончившие китайские военные вузы становятся хорошими офицерами и командирами, а Армения со своей стороны готова расширить программу подготовки китайских военных специалистов.



Ну, начнем с того, что ничему кроме как оккупировать чужие земли армянские военные никого научить не могут. Сам же Пекин должен был изначально задуматься о том, что помогать стране-оккупанту, готовить офицеров - сомнительное удовольствие. Однако, если рассмотреть вопрос с другой стороны, становиться очевидно, офицеры эти могут выполнять для Пекина совершенно определенные функции, учитывая интересы Поднебесной в регионе, в зоне российского влияния на Южном Кавказе в целом, и в Армении в частности.

Интерес Китая к Армении стал очевиден еще в 2015 году, когда китайские предприятия готовы были представить предложения по инвестициям в железную дорогу Иран-Армения. Правда, ничего этого не произошло, но стало очевидно, что какие-то планы и обещания со стороны Пекина армянской стороне были озвучены.

Активизировалась китайская сторона сравнительно недавно, когда, китайская машиностроительная корпорация China Machinery Engineering Corporation заявила, что планирует масштабные инвестиции в строительный сектор и энергетику Армении.

И вот теперь Китай проникает Армению в военной сфере, да не просто выделяя материальную помощь, а, участвуя в подготовке кадров, что должно заставить Москву задуматься о последствиях. ВС Армении в последнее время все больше связаны с военным комплексом России. Совет Федерации России еще в июле ратифицировал соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил России и Армении.

В частности, Объединенная группировка войск должна будет прикрывать сухопутную часть границы России и Армении, и защищать рубежи в воздушном пространстве. В том числе страны договорились о создании совместной системы противовоздушной обороны (ПВО).



А это значит, что имеющие доступ к армянским военным проектам офицеры, автоматически смогут рассказать много интересного и о российской части проектов.

Конечно, сомнительно, что пока Китай будет укреплять позиции в Армении, Москва станет сидеть, сложа руки и молча взирать на то, что из-под ее влияния уводят единственного вассала Кремля на Южном Кавказе. А это значит, что как Ереван одернули в случае сотрудничества с НАТО, то так же запретят развивать отношения с Китаем. Причем, судя по логике сфер приоритетного влияния, ограничат любые отношения, в любой сфере.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend