Задержанный в Баку гражданин России отказался от адвокатских услуг

2017-09-05 13:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Задержанный в Баку российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков отказался от адвокатских услуг. Об этом сообщил Trend его бывший адвокат Губад Салаев.

Российский гражданин Марат Уелданов был задержан в Баку 28 июля прошлого года. Он обвиняется по статье 234 (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) УК Азербайджана.

Отметим, что ранее армянская пресса и проармянские российские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, распространили информацию о том, что якобы Уелданов был задержан за то, что является армянином.

(Автор: Самир Али)