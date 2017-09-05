В еще одном районе Азербайджана построят трехзвездочный отель

2017-09-05 13:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Тертерского района, сообщает во вторник минэкономики.

По итогам делового форума НФПП счел целесообразным начать прием предложений предпринимателей о финансировании инвестпроектов по созданию садоводческих хозяйств (по выращиванию яблок, вишен, королька и абрикосов), виноградарству и племенному животноводству, предприятия по производству сыра, а также строительству трехзвездочного отеля.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

(Автор: Азад Гасанли)