В школе в России произошла стрельба: Есть пострадавшие – ВИДЕО

2017-09-05 13:45 | www.oxu.az | 2

В подмосковной школе в Ивантеевке подросток устроил стрельбу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, есть пострадавшие. Подросток, устроивший стрельбу, в настоящее время задержан.

«Инцидент произошел около 10:00. У подростка было при себе пневматическое ружье и молоток. Во время занятия учеников десятого класса он вошел в помещение и напал с молотком на свою учительницу и классную руководительницу. Дети испугались происходящего и стали прыгать из окон; у двоих из них ушибы, у одного - перелом ноги», - заявил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.

A.M.