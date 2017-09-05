Счетные палаты Азербайджана и России примут программу сотрудничества до 2022 года

2017-09-05 13:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Счетные палаты Азербайджана и России примут программу сотрудничества на 2018-2021 годы, сказала во вторник журналистам председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова, принимающая участие в работе XVII сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля стран-членов СНГ в Баку.

"В настоящее время мы обсуждаем возможные перспективы сотрудничества в 2018-2021 годах. Данная программа охватит проведение счетными палатами двух стран совместных контрольных мероприятий. В 2015 году мы с коллегами из Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Мы имеем возможность не просто обмениваться опытом, но и проводить совместные параллельные контрольные мероприятия. У нас уже был такой опыт по Каспийскому морю", - сказала Голикова.

По ее словам, сотрудничество между Азербайджаном и Россией является достаточно плодотворным.

"У нас очень плодотворное сотрудничество с Азербайджаном. Россию и Азербайджан объединяет 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве. У нас растет товарооборот, что очень приятно отметить. В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос почти на 50 процентов. Это очень хороший показатель", - сказала Голикова.

В работе XVII сессии Совета руководителей Высших органов финансового контроля стран-членов СНГ в Баку принимают участие руководители и члены Высших органов финансового контроля семи стран СНГ - Азербайджана, Казахстана, России, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Киргизии, а также, в качестве приглашенной стороны, Турции.

(Автор: Анвар Мамедов)