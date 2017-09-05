В Баку задержан мужчина, нанесший ножевые ранения двум братьям

2017-09-05 13:53 | www.oxu.az | 3

В Баку задержан мужчина, нанесший ножевые ранения двум братьям.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

3 сентября из поселка Бинагади в больницу с ножевыми ранениями были доставлены местные жители Алекпер Гулиев и его брат Зияд.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП, был задержан подозреваемый в совершении преступления сосед пострадавших, ранее судимый Джанги Мейбуллаев. Выяснилось, что мужчина совершил преступление на почве конфликта.

По факту возбуждено уголовное дело.

A.M.