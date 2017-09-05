За провокациями против Азербайджана стоят Джордж Сорос и его подручные - пресс-служба Президента

2017-09-05 13:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ни Президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к обвинениям, указанным в статье, подготовленной четвертого сентября проектом Отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), и распространенных на сайте "BBC News" пятого сентября под заголовком Azerbaijan 'operated secret $3bn secret slush fund' и статьях по этой теме в газете Guardian. Попытки привлечь Президента и членов его семьи к этому вопросу полностью безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы государства, распространенном во вторник.

"Мы знаем, что за этим стоят выступающие против Азербайджана и его руководства Джордж Сорос и его подручные, завоевавшие на международной арене имидж мошенников, фальсификаторов, махинаторов и обманщиков. Сегодня грязные деяния Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы. Действующее с ним заодно армянское лобби ведет грязную кампанию против Президента Азербайджана, и членов его семьи. Однако, несмотря на эти попытки, они не дали никакого результата. Сам факт того, что одним из авторов статьи в газете Guardian является армянка по происхождению Дина Нагапетян еще раз демонстрирует то, что эти грязные обвинения также являются очередными омерзительными действиями мирового армянства", - говорится в заявлении пресс-службы Президента Азербайджана.