Россия запустила «Калибр» по объектам террористов в Сирии

2017-09-05 14:09 | www.apa.az | 3

Утром 5 сентября 2017 года фрегатом «Адмирал Эссен» Черноморского флота России, выполняющим задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» по объектам террористической группировки ИГ в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор.

Как сообщает АПА, пуски крылатых ракет «Калибр» произведены по разведканалам и установленным целям террористов.

Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города ЭШ-ШОЛА, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики выходцы из России и стран СНГ.

В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков.

Результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами.

Пуски крылатых ракет «Калибр» обеспечили развитие успеха продвижению сирийских правительственных войск, а также способствовали срыву планов боевиков ИГ по перегруппировке сил и укреплению позиций террористов в районе населенного пункта Де-эз-зор.