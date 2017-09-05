Южная Корея ответит на ядерные испытания КНДР

2017-09-05 14:00 | www.oxu.az | 2

«Республика Корея предпримет жесткие меры в ответ на новые ядерные испытания, проведенные КНДР, но при этом продолжит поиск путей решения данной проблемы».

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Нынешние ядерные испытания Северной Кореи является намного более серьезными, чем все предыдущие», - заметил лидер Республики Корея.

«Сеул, с одной стороны, будет реагировать на них самым решительным образом, в том числе ужесточением санкций, усилением давления и резким повышением боеготовности», - подчеркнул президент.

«С другой стороны, Республика Корея будет прилагать усилия для поиска путей фундаментального и всеобъемлющего решения северокорейской ядерной проблемы», - заметил Мун Чжэ Ин.

Он также добавил, что необходимо наконец «разорвать порочный круг», когда раз за разом вслед за повторяющимися военными провокациями КНДР следуют осуждения со стороны мирового сообщества и усиление давления на Север.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна, в частности, осудил Китай, а Южная Корея и США не исключили возможность военного ответа.

Э.А.

