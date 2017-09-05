Очередной залп Запада в сторону Баку – когда не о чем писать вспоминают Азербайджан?

2017-09-05 14:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ – У некоторых западных изданий, похоже, существует редакционная установка – не знаешь о чем писать, пиши про Азербайджан. Особенно, если за это хорошо платят.

Писать можно не только про Азербайджан, но и про Россию. Или про любую другую страну, о которой западный читатель не столь осведомлен, чтобы составить собственное мнение и не верить в откровенный бред западных журналистов. Уж сколько лет подряд официальные лица России, Азербайджана и некоторых других стран, периодически подвергающихся атакам западных журналистов, приводят факты явной подтасовки сведений, якобы добытых псевдо-журналистами, требуют опровержений и приводят доказательства обратного – все пустое.

Очередной провокационный, антиазербайджанский фейк состряпанный газетой Guardian со ссылкой на СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, является продолжением многолетней компании против Азербайджана. Для неискушенного обывателя объясняем – «собственное расследование» означает, что статья построена на слухах, сплетнях, отсутствие фактов и доказательств того, что в ней описано. На ум сразу приходит нашумевшая история с американской журналисткой одного известнейшего американского канала, которая принесла на встречу с главой МИД России фото якобы «убитого» русскими ВС сирийского мальчика, который через год был найден живым и невредимым. МИД России до сих пор каждую неделю требует от канала опровержения результатов их «собственного расследования» - все безрезультатно.

Понятно, что уже давно западные СМИ не гнушаются ничем, для того, чтобы продвигать не столько свои интересы, сколько интересы тех, кто платит.

Однако, вернемся к антиазербайджанским изысканиям Guardian и вопросу «кому это выгодно»?

Планомерные враждебные кампании и атаки против Азербайджана давно стали привычным методом борьбы некоторых внешних центров силы, которые используют немалые средства, в том числе финансовые, чтобы создать необходимый антиазербайджанский фон в западной прессе. Взятые с потолка обвинения сыплются непрерывным потоком на Азербайджан обычно тогда, когда страна добивается очередных успехов, проводя спортивные и гуманитарные мероприятия, песенный конкурс или любые выборы, которые, собственно, касаются лишь азербайджанского народа.

Много лет Баку пытался доказать, что обвинения, которые выдвигаются против страны, это нагромождение такой чудовищной лжи, фальсификации фактов и вымысла, что даже не стоит их отрицать. Однако недалекий обыватель предпочитает верить написанному, а не перепроверять факты.

Уже давно известно, что в Европе действует проплаченная небезызвестным Джорджем Соросом и армянским лобби антиазербайджанская сеть. Сорос, известный архитектор цветных революций в разных частях света.

В начале года Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) опубликовал всеобъемлющий доклад, где раскрывается армянская сеть связи в ПАСЕ, которая "вела беспощадную пропагандистскую кампанию против Азербайджана на благо Армении". Кстати, в докладе приводятся еще более интересные факты, свидетельствующие о неутомимом дедушке Соросе. Оказывается, его связывала нежная дружба и многолетнее партнерство с представителями вездесущей армянской диаспоры в США. В докладе предоставлена информация, к примеру, о сотрудничестве Сороса с главой Всеармянского благотворительного союза Бергом Сетракяном.

Не удивительно, что петиция с просьбой к президенту США Дональду Трампу признать Сороса террористом мгновенно набрала необходимые 100 тысяч подписей для того, чтобы ее рассмотрели в администрации президента

Понятно, что у миллиардера Сороса и небедной армянской диаспоры есть лишние средства. Чтобы купить пару тройку журналистов. Хотя, судя по авторам статей, их и покупать не надо. Вряд ли автор Guardian очевидно армянского происхождения Дина Нагапетянц «Dina Nagapetyants» взяла бы деньги за то, чтобы полить вечного армянского врага очередной порцией грязи.

Однако, обвинения британского издания настолько абсурдны, что наверное не стоит их и комментировать. За все годы своей независимости Азербайджан регулярно сталкивался с двойными стандартами Запада, потому что отказывался быть чьим-то сырьевым придатком, отказывался от навязываемой ему политики и в целом не хотел быть чьей-то колонией.

То, что небольшая страна, которая обрела независимость лишь 24 года назад, хочет и может на равных говорить с мировыми державами, не могло не беспокоить Запад, который привык к некому подчинению со стороны небольших стран и все эти годы много раз пытался дестабилизировать гражданское общество в Азербайджане. К счастью, безуспешно.

Остается лишь надеяться на то, что со временем на Западе, наконец, осознают бесперспективность политического прессинга на официальный Баку, и не будут закрывать глаза на явно клеветническую деятельность своих авторитетных изданий, не прикрываясь понятием «свобода слова».

(Автор: Эльмира Таривердиева)