Ali Hasanov : Azerbaycan'ın hızla gelişmesinden , bağımsız iç ve dış politikalarından ermeni diasporası rahatsız

2017-09-05 14:06 | www.trend.az | 0

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov Trend Haber Ajansına yaptığı özel açıklamada, Organize Suç ve Rüşvet Kaydı Projesi (OCCRP) adlı merkezin açıklamalarına ilişkin olarak , “Azerbaycan'ın hızla gelişmesinden , bağımsız iç ve dış politikalarından ermeni

Hasanov aşıkjlamasına söyle devam etti “ “The Guardian, gazetesi yıllardır Azerbaycan karşıtı tutumuyla tanınmakta ve dünya çapında belirli merkezlerin siparişlerini yerine getiriyor. Şimdi de OCCRP adlı merkezle bir olup Azerbaycan’a karşı yeni bir karalama kampanyası başlattıkları ortada”