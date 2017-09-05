Сборная Азербайджана по волейболу совершила подъём на 3 строчки в рейтинг-листе

2017-09-05 14:14 | www.apa.az | 2

Европейская конфедерация волейбола (CEV) обнародовала новый рейтинг-лист мужских сборных.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», список, составленный по итогам чемпионата Европы, стал успешным для сборной Азербайджана.

Подопечные Фарида Джалалова совершили подъём на 4 строчки и обосновались на 33-ем месте. Это стало возможным благодаря их выступлению в I квалификационном раунде чемпионата Европы и в Лиге Европы. Наша команда, набравшая в 2 соревнованиях 44 очка, увеличила свой рейтинг до 90.

Таблицу возглавляет сборная России, ставшая чемпионом Европы. Они догнали по рейтингу Францию, но захватили лидерство благодаря тому, что стали чемпионами. У обеих сборных 280 очков. Замыкает первую «тройку» бронзовый призёр турнира Сербия (274 очка). Германия (250), которую россияне обыграли в финале, осталась на 8-ом месте.